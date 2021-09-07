«Сила воды»: в Ижевске определились с названием нового 50-метрового бассейна

Фото: Ярослав Семенов

В столице Удмуртии состоялось расширенное заседание Общественного совета при региональном Минспорте. Как сообщает пресс-служба ведомства, на совещании обсудили название нового 50-метрового бассейна на улице Советской.

«В ходе обсуждения учтены результаты голосований, организованных в социальных сетях Минспортом УР, а также экспертное мнение МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» и спортивного сообщества», - говорится в сообщении.

В итоге бассейну решили дать название «Сила воды» (на удмуртском - «Инву»). АО «Культурно-спортивный комплекс «Зенит» получил соответствующую рекомендацию.

В сообщении отмечается, что слово «инву» можно перевести с удмуртского языка по-разному: «небесная вода», «роса» или даже «благодать». Обряды древних удмуртов проходили под «Мелодию Небесной Росы» («Инву Утчан Гур»).

«Сила воды, процветание и благополучие, заложенные в слове «инву» — это пожелания гостям и спортсменам, которые будут заниматься в 50-метровом бассейне», - пишет пресс-служба.

Отметим, что данное название заняло лишь второе место в голосовании в группе регионального Минспорта во «ВКонтакте» с 909 голосами. Больше всего пользователей проголосовало за вариант названия «Волна/Тулкым» (1124 голоса).

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