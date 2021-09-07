Житель Ижевска случайно убил товарища из-за бутылки водки

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В столице Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 57-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его подозревают в непреднамеренном убийстве приятеля-одногодки. По данным следствия, 29 сентября товарищ помогал мужчине провести электричество в его новый дом. В течение дня они вместе распивали алкоголь, а ночью разгорелся конфликт.

«Причиной [ссоры] явилось недовольство хозяина дома тем, что приятель без разрешения взял бутылку водки и отправился с ней на второй этаж», - говорится в сообщении.

Мужчина догнал товарища и ударил его кулаком по голове, из-за чего тот упал и скатился по лестнице вниз. Полученные в результате падения травмы были несовместимы с жизнью – утром подозреваемый обнаружил бездыханное тело своего приятеля, помощника и собутыльника.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза, допрошены свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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