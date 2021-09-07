Более полумиллиона рублей ущерба нанес лесничеству в Удмуртии «черный лесоруб»

Неизвестные нанесли ущерб в особо крупном размере Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В отделение полиции «Шарканское» в Удмуртии поступило сообщение о факте незаконной рубки деревьев в лесу недалеко от деревни Старые Быги. Как сообщает пресс-служба МВД республики, неизвестные вырубили сырорастущие сосну, ель и березу на сумму 540 000 рублей (особо крупный размер).

«Сотрудники уголовного розыска отделения полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего неработающего, ранее судимого жителя с.Шаркан», - говорится в сообщении.

Установлено, что часть древесины подозреваемый вывез на арендованном лесовозе, а затем продал на пилораму. У мужчины изъяли лесовоз, трактор и бензопилу. Теперь по части 3 статьи 260 УК РФ ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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