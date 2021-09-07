Застройщиков в Ижевске будут наказывать за вынос грязи на дороги

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Жители столицы Удмуртии все чаще жалуются в муниципалитет на вынос грязи со строительных площадок на дороги. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, городской глава Олег Бекмеметьев встретился с представителями строительных компаний, ведущих работы в микрорайоне по улице Берша.

«Представители застройщиков пояснили, что на их площадках организована мойка колес техники, все временные дороги имеют твердое покрытие, да и на самих участках, где ведется строительство, поддерживается чистота», - говорится в сообщении.

Тем не менее, Административная инспекция Ижевска проверила обращения горожан и зафиксировала факты выноса грязи со строительной площадки одной из компаний. К застройщику уже применили меры административного воздействия, которые предусматривают штраф от 20 000 до 60 000 рублей.

«Представитель застройщика пояснил, что территория стройплощадки находится в самом низком месте. Кроме того, сейчас там ведется прокладка инженерных коммуникаций, работают ресурсоснабжающие организации. Тем не менее, компания обяжет своего подрядчика устранить все нарушения в течение недели, привести выезд со стройки в нормативное состояние», - пишет пресс-служба.

Отмечается, что градоначальник дал установку незамедлительно принять меры по исключению выноса грязи на дороги.

Ижевчан, которые заметили факт загрязнения улично-дорожной сети строительной техникой, просят фотографировать их или снимать на видео, после чего присылать в группу «Благоустройство г. Ижевска» во «ВКонтакте» с указанием даты и времени.

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