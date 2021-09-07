Отопление в Ижевске начнут включать с 8 сентября

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Завтра, 8 сентября, в Ижевске начнется отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь тепло подадут в учреждения социальной сферы (при условии технической готовности внутренних и наружных инженерных систем).

«Запуск тепла пройдет поэтапно, в среднем подключение потребителей к теплоисточникам занимает от 7 до 14 дней», - говорится в сообщении.

Подачу тепла в жилые дома определяют погодные нормативы: согласно федеральным Правилам предоставления коммунальных услуг, для включения отопления среднесуточная температура должна составлять +8°C и ниже в течение 5 дней.

«Пока такой температурный показатель не достигнут. Но жители могут подключиться к централизованной системе отопления раньше установленного норматива. Для этого им нужно принять соответствующее решение на общем собрании собственников, обратиться в свою управляющую компанию, которая, в свою очередь, направит заявку в теплоснабжающую организацию», - уточняет пресс-служба.

Необходимые условия включения отопления – техническая готовность дома к приему тепла и отсутствие задолженности за потребление тепловых ресурсов. Не стоит забывать и том, что в домах с собственными котельными также возможно включение тепла раньше установленного норматива.

«Отопительный период в столице Удмуртии в 2017 году начался 18 сентября, в 2018 году - 17 сентября, в 2019 году - 9 сентября, в 2020 году - 14 сентября. Ежегодно дата старта подачи теплоносителя зависит от погодных условий», - напоминает пресс-служба администрации.

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