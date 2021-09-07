Взрослых жителей Удмуртии предложили штрафовать за покупку алкоголя детям

Фото: архив КП

Госсовет Удмуртии решил внести в Государственную Думу законодательную инициативу о внесении изменений в статью 6.10 КоАП РФ. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты предлагают штрафовать взрослых граждан, которые покупают алкоголь и запрещенные вещества по просьбе детей.

«По информации Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике в только течение 2020 года сотрудниками полиции в дежурные части органов внутренних дел было доставлено более 500 подростков за совершение правонарушений, связанных с употреблением алкогольной продукции», - отметила первый зампредседателя Госсовета и председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова.

По ее словам, в большинстве случаев алкоголь детям покупали совершеннолетние граждане, но в текущей версии законодательства привлечь их к ответственности невозможно.

Проект федерального закона предполагает внесение изменений в статью 6.10 административного кодекса. Если законопроект примут, то лица, приобретающие алкоголь или одурманивающие вещества по просьбе несовершеннолетних, будут нести за это административную ответственность.

«Надежда Михайлова сообщила, что проект закона прошёл предварительную экспертизу в Совете законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации и поблагодарила Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Прокуратуру УР и МВД по УР за совместную работу по разработке законопроекта», - говорится в сообщении Госсовета.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Яблоки и черноплодная рябина: 5 интересных рецептов из осенних ягод и фруктов от ижевчан

Карта распространения коронавируса на 7 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших