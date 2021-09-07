Карта распространения коронавируса на 7 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 7 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 224 человека. 11 человек скончались, 135 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 22 974 (+121 по отношению к утру 6 сентября)
Глазов – 2 268 (+2)
Воткинск – 2 052 (+11)
Можга – 2 519 (+4)
Сарапул – 1 854 (+11)
Завьяловский район – 2 236 (+3)
Алнашский район – 763(+2)
Балезинский район – 868 (+11)
Вавожский район – 448 (+4)
Воткинский район – 569 (+4)
Глазовский район – 454 (+2)
Граховский район – 337 (+9)
Дебесский район – 349
Игринский район – 1 170
Камбарский район – 473
Каракулинский район – 284 (+8)
Кезский район – 487
Кизнерский район – 478 (+2)
Киясовский район – 368
Красногорский район – 512
Малопургинский район – 592
Можгинский район – 554 (+3)
Сарапульский район – 552
Селтинский район – 388(+1)
Сюмсинский район – 551 (+6)
Увинский район – 1 632 (+4)
Шарканский район – 787 (+13)
Юкаменский район – 433 (+3)
Якшур-Бодьинский район – 621
Ярский район – 351
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