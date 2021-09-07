Карта распространения коронавируса на 7 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 7 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 224 человека. 11 человек скончались, 135 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 22 974 (+121 по отношению к утру 6 сентября)

Глазов – 2 268 (+2)

Воткинск – 2 052 (+11)

Можга – 2 519 (+4)

Сарапул – 1 854 (+11)

Завьяловский район – 2 236 (+3)

Алнашский район – 763(+2)

Балезинский район – 868 (+11)

Вавожский район – 448 (+4)

Воткинский район – 569 (+4)

Глазовский район – 454 (+2)

Граховский район – 337 (+9)

Дебесский район – 349

Игринский район – 1 170

Камбарский район – 473

Каракулинский район – 284 (+8)

Кезский район – 487

Кизнерский район – 478 (+2)

Киясовский район – 368

Красногорский район – 512

Малопургинский район – 592

Можгинский район – 554 (+3)

Сарапульский район – 552

Селтинский район – 388(+1)

Сюмсинский район – 551 (+6)

Увинский район – 1 632 (+4)

Шарканский район – 787 (+13)

Юкаменский район – 433 (+3)

Якшур-Бодьинский район – 621

Ярский район – 351

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