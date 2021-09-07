Почти на 40% увеличилось количество бюджетных мест на IT-специальности в Удмуртии за три года

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Количество бюджетных мест на IT-специальности в Удмуртии увеличилось на 39% за три года (в 2018 году было 683 места, в 2019 – 702, в 2020 – 735, в 2021 – 947). Как сообщает пресс-служба регионального Минцифры, согласно текущим прогнозам на 2022-23 учебный год количество мест увеличится до 998.

«Формирование кадрового потенциала республики является одним из основных направлений работы министерства. Сегодня мы идём по пути цифровой трансформации, и перед нами стоят глобальные задачи по переформатированию всех отраслей экономики, и здесь нам необходимы компетентные специалисты», – сказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

Отмечается, что студенты могут выбирать между специальностями «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные технологии и системы связи», «Бизнес-информатика», «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки» и другими.

Пресс-служба напоминает, что всего в 2021-22 учебном году вузы республики выделили 5 783 бюджетных места, что на 536 больше прошлогоднего показателя.

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