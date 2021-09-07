Зоотехника в Удмуртии восстановили на работе после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура Алнашского района Удмуртии провела проверку обращения местного жителя, утверждавшего, что его незаконно уволили с работы. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, проверка показала, что нарушения трудового законодательства действительно имели место быть.

«Установлено, что заявитель, работавший в СПК «Кузебаево» в должности зоотехника, был уволен на основании приказа руководителя ввиду несоответствия занимаемой должности (п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ)», - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у организации не было никакого локального нормативного акта, определяющего порядок проведения аттестации. Аттестация не проводилась – соответственно, аттестационная комиссия не могла сделать выводы о профпригодности работника, а значит, увольнять его по данной статье кооператив не имел права.

После рассмотрения прокурорского представления сотрудника восстановили, 1 должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Кроме того, в отношении руководителя организации по постановлению прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по УР», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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