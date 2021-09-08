Житель Удмуртии задержан за использование чужой кредитной карты

Фото: архив КП

В Сарапуле задержали 21-летнего нигде не работающего местного жителя. Как сообщает МВД Удмуртии, его подозревают в краже денег с кредитной карты пенсионерки.

«По версии следствия, в ноябре 2020 года потерпевшая по просьбе знакомой оформила в отделении банка кредит на свое имя, при этом ей дополнительно была выдана кредитная карта», - говорится в сообщении.

Кредитную карту женщина забыла в банке. Друг знакомой взял ее и в течение нескольких месяцев пользовался, как своей, украв у пенсионерки 72 000 рублей. Получив сообщение о кредитной задолженности, она обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 8 сентября 2021 года: когда включат отопление и как назовут новый бассейн на Советской

В районе перекрестка Щорса-Северный в Ижевске нельзя будет проехать до 10 сентября