В районе перекрестка Щорса-Северный в Ижевске нельзя будет проехать до 10 сентября

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На проезжей части улицы Щорса и переулка Северного столицы Удмуртии до 17:00 10 сентября будут вестись ремонтно-строительные работы на магистральных сетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т-Плюс».

«До 17-00 10 сентября 2021 будет закрыт проезд по ул. Щорса между домами ул. Щорса 107 и пер. Северный 50. А также перекрыто движение автотранспорта по пер. Северный между домами 50 и 53», - говорится в сообщении

Также вновь продлены сроки работ по перекладке магистрального трубопровода под трамвайными путями на улице Орджоникидзе – ремонт будет продолжаться до 17:00 9 сентября.

«В связи с этим будет закрыто движение для транспорта на ул. К. Либкнехта, между домами ул. К. Либкнехта 69 и ул. Орджоникидзе 32, а также перекрыта ул. Орджоникидзе между жилыми домами 39 и 41а», - сообщает пресс-служба.

Ижевчан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и учитывать данную информацию при построении маршрутов.

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