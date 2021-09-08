Двоих «зацеперов» из Кирова сняли с грузового поезда в Удмуртии

Фото: Алена Селезнева (архив КП)

Сотрудники железной дороги обратились в транспортную полицию Кирова с сообщением, что на перегоне «Балезино- Яр» в полувагоне грузового поезда едут «пассажиры». Об это сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО.

«Для задержания правонарушителей на станцию Яр Республики Удмуртия незамедлительно выехали транспортные полицейские. Установлено, что двое 22-летних жителя города Кирова осуществляли проезд незаконным и опасным способом, пытаясь, таким образом, бесплатно добраться до своей станции», - говорится в сообщении.

На парней составили административные протоколы по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»). Также с ними провели профилактическую беседу.

Транспортная полиция напоминает, что развлечения и игры в зоне движения поездов и вблизи железнодорожной инфраструктуры могут привести к фатальному исходу.

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