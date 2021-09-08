За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 227 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 8 сентября в Удмуртии выявлено 227 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 40 детей до 14 лет и 62 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 10 смертей.

229 человек выздоровели, их выписали.

5 947 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 244 - в состоянии средней степени тяжести, 252 – в тяжелом состоянии.

Всего на 8 сентября в Удмуртии зарегистрирован 48 384 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 39 823 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 678 смертей.

Вакцинировано 370 352 жителя Удмуртии. Из них 306 937 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 30 319 человек.

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