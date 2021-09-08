Два граффити с оружейниками появятся на фасадах домов у Вечного огня в Ижевске

Династия оружейников Лебедевых-Чаузовых. Фото: Олег Бекмеметьев

В столице Удмуртии на фасады двух домов у Вечного огня нанесут два граффити с изображениями оружейников. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте глава Ижевска Олег Бекмеметьев, макеты уже готовы, а нанесение рисунков закончат ко Дню оружейника.

«Первое граффити посвящено династии Лебедевых-Чаузовых, для кого Концерн «Калашников» стал семейным делом. Глава семейства Чаузов Николай работает на заводе слесарем–сборщиком, его жена Лариса Чаузова до выхода на пенсию трудилась мастером хозяйственного участка. Дело оружейников продолжили их дети», - говорится в сообщении.

Династия оружейников Лебедевых-Чаузовых. Фото: Олег Бекмеметьев

Отмечается, что на концерне трудятся также дочь Наталья Лебедева со своим мужем Алексеем, и сын Константин с женой Екатериной.

«А вот уже знакомый нашим горожанам Ионов Виктор Петрович появится на граффити не один, а со своим котом. Свою трудовую деятельность он начал на Ижмаше в 1957 году. От мастера вырос до директора оружейного производства», - пишет градоначальник.

Оружейник Виктор Ионов со своим котом. Фото: Олег Бекмеметьев

Виктор Ионов имеет два ордена Ленина и удостоен звания Героя Социалистического труда, а также является Почетным гражданином Удмуртии.

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