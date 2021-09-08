Житель Ижевска три дня подряд переводил деньги мошенникам

Мужчина перевел на 4 разных счета более 1,3 миллиона рублей. Фото: архив КП

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, в середине августа потерпевшему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка, после чего сообщил, что злоумышленники пытаются украсть деньги с его банковского счета. Для предотвращения незаконных операций звонивший предложил перевести средства «на безопасный счет».

«В последующем потерпевшему в течение трех дней звонили неизвестные и путем обмана убеждали перевести денежные средства на различные счета. В результате потерпевший перечислил на 4 счета более 1,3 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ 9 («Мошенничество в особо крупном размере»). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности преступников.

Ведомство не устает напоминать гражданам: ни в коем случае нельзя перечислять незнакомцам денежные средства. Получив сообщение о подозрительных операциях по вашему счету, немедленно позвоните на горячую линию банка (телефон указан на оборотной стороне карты).

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