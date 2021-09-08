Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил село Каракулино в рамках рабочей поездки

На данный момент в школе проходят обучение 650 человек

Накануне, 7 августа глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках рабочей поездки посетил райцентр Каракулинского района. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в первую очередь глава в компании директора Гульнары Устюговой осмотрел среднюю общеобразовательную школу и пообщался с преподавателями и учениками.

«Всего здесь обучается 650 человек. Школа является опытно-экспериментальной площадкой института стратегии развития образования Российской академии образования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что школа состоит из двух учебных корпусов, которые соединены теплым переходом. Старый корпус бы построен еще в 1971 году и входит в реестр на капремонт в 2022-23 годах

Встретился Александр Бречалов и с главой МО «Каракулинский район» Сергеем Русиновым, которому было поручено актуализировать план работы на 2022 год и обратить внимание на вопросы, которые требуют быстрого решения.

«В 2022 году мы будем актуализировать проектно-сметную документацию по очистным сооружениям в Каракулино, а в 2023 планируем начать строительство. Для жителей села это очень долгожданный объект. Сегодня «сверили часы» по многим направлениям, в том числе дорогам, здравоохранению, культуре, туризму, и изменения уже видны жителям», – отметил Бречалов.

Также состоялось знакомство главы региона с директором центра туризма и ремесел Каракулинского района Еленой Могилевской, которая этим летом прошла в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Ее проект по турцентра с качественным комплексным обслуживанием на заранее подготовленных маршрутах республики был высоко оценен организаторами.

Рабочая поездка завершилась в Сарапуле осмотром городской детской больницы, встречей с активом школы №15, а также посещением модельной библиотеки и кинозала, которые были построены по инициированному президентом страны нацпроекту «Культура»

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