«Выпили и легли спать»: 21-летний житель Удмуртии заживо сгорел у костра на рыбалке

Утром тело обнаружил товарищ погибшего Фото: pixabay.com

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 21-летнего жителя Сюмсинского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, его тело с термическими ожогами нашли на берегу реки Валы около 3:00 7 сентября.

«Накануне случившего молодой человек вместе с товарищем отправились на рыбалку, где совместно употребляли спиртные напитки, после чего легли спать, разложив ветки у костра. Утром один из мужчин обнаружил тело приятеля без признаков жизни рядом с костром», – говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники и односельчане погибшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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