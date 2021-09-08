День семейных трудовых династий установили в Удмуртии

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Удмуртии. Фото: Александр Бречалов
Каждый год 10 сентября в Удмуртии будет отмечаться день семейных трудовых династий. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов.
В тексте документа указано, что праздник устанавливается «в целях возрождения, сохранения и развития трудовых традиций в семьях, проживающих в Удмуртской Республике».
Напомним, ко Дню оружейника на фасаде дома у Вечного огня в Ижевске появится граффити с семейной династией Лебедевых-Чаузовых.
Указ имеет юридическую силу со дня его подписания.
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