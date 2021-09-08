Продажу алкоголя запретят в Удмуртии 11 сентября

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11 сентября на территории Удмуртии пройдут мероприятия, посвященные всероссийскому Дню трезвости. Как отмечает пресс-служба городской администрации, в связи с этим с 10:00 до 22:00 будет введен запрет на разничную продажу алкоголя (за исключением предприятий общепита).

«Минпромторг и МВД по региону проведут мероприятия по выявлению недобросовестных предпринимателей, которые торгуют алкогольной продукцией в магазинах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч рублей.

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