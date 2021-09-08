Карта распространения коронавируса на 8 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 8 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 227 человек. 10 человек скончались, 229 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 23 110 (+136 по отношению к утру 7 сентября)

Глазов – 2 268

Воткинск – 2 062 (+10)

Можга – 2 519

Сарапул – 1 865 (+11)

Завьяловский район – 2 239 (+3)

Алнашский район – 763

Балезинский район – 872 (+4)

Вавожский район – 448

Воткинский район – 573 (+4)

Глазовский район – 454

Граховский район – 337

Дебесский район – 349

Игринский район – 1 180 (+10)

Камбарский район – 473

Каракулинский район – 284

Кезский район – 487

Кизнерский район – 478

Киясовский район – 384 (+16)

Красногорский район – 512

Малопургинский район – 592

Можгинский район – 554

Сарапульский район – 553 (+1)

Селтинский район – 391 (+3)

Сюмсинский район – 559 (+8)

Увинский район – 1 647 (+15)

Шарканский район – 788 (+1)

Юкаменский район – 435 (+2)

Якшур-Бодьинский район – 621

Ярский район – 354 (+3)

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