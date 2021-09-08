Карта распространения коронавируса на 8 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 8 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 227 человек. 10 человек скончались, 229 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 23 110 (+136 по отношению к утру 7 сентября)
Глазов – 2 268
Воткинск – 2 062 (+10)
Можга – 2 519
Сарапул – 1 865 (+11)
Завьяловский район – 2 239 (+3)
Алнашский район – 763
Балезинский район – 872 (+4)
Вавожский район – 448
Воткинский район – 573 (+4)
Глазовский район – 454
Граховский район – 337
Дебесский район – 349
Игринский район – 1 180 (+10)
Камбарский район – 473
Каракулинский район – 284
Кезский район – 487
Кизнерский район – 478
Киясовский район – 384 (+16)
Красногорский район – 512
Малопургинский район – 592
Можгинский район – 554
Сарапульский район – 553 (+1)
Селтинский район – 391 (+3)
Сюмсинский район – 559 (+8)
Увинский район – 1 647 (+15)
Шарканский район – 788 (+1)
Юкаменский район – 435 (+2)
Якшур-Бодьинский район – 621
Ярский район – 354 (+3)
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