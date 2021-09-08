Врачи в Удмуртии спасли жизнь 35-летнему пациенту со 100%-м поражением легких

Пока мужчина лежал в больнице, в его семье родился первенец. Фото: Минздрав УР

Врачи-реаниматологи Республиканской клинической больницы Минздрава Удмуртии спасли жизнь пациенту со 100%-м поражением легких. Как сообщает пресс-служба ведомства, ему провели успешную процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«35-летний житель Сарапула Иван почувствовал недомогание в конце июня, и уже на 7 день болезни поражение легких составляло 40%. Он был экстренно госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция», - говорится в сообщении.

Болезнь стремительно прогрессировала, и уже через несколько дней пациента перевели в реанимацию. У него диагностировали 100%-е двустороннее поражение легких. Ивана подключили сначала к аппарату ИВЛ, а потом и к ЭКМО.

«Процедура ЭКМО – достаточно высокорисковый метод лечения, но для пациентов с таким огромным поражением легких она может стать спасительной. ЭКМО позволяет на некоторое время выключить легкие из газообмена и дать им восстановиться, - рассказал заведующий отделением реанимации РКИБ Вячеслав Аникаев. - Данный пациент пробыл в медикаментозной коме на аппарате ЭКМО 21 день, выводили мы его из этого состояния постепенно, очень осторожно. К счастью, ему удалось полностью восстановиться и вернуться к нормальной жизни».

Отмечается, что сейчас Иван проходит курс реабилитации. На данный момент мужчину уже отпустили домой, где его ждали жена и родившийся во время борьбы с болезнью первенец.

«Все произошедшее, конечно, стало для меня полной неожиданностью. Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, и вакцинироваться не хотел – жена ждала ребенка, я надеялся на свой иммунитет. Сейчас очень жалею, что вовремя не поставил прививку, возможно, она спасла бы меня от такой тяжелой болезни. Я очень благодарен своему лечащему врачу Вячеславу Аникаеву, который буквально ночевал рядом со мной, пока я был на ЭКМО. У него было несколько планов лечения, и один из них, к счастью, сработал», - поделился Иван.

СПРАВКА КП

«Процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, ЭМО) — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Для проведения ЭКМО к больному подсоединяют мембранный оксигенатор. Кровь забирается из венозного русла, очищается, насыщается кислородом и подается в артериальное русло. Для соблюдения физиологических механизмов забор и вливание крови осуществляется максимально близко к сердцу. При этом легкие исключаются из круга кровообращения и получают возможность для восстановления.

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