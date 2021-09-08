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Общество8 сентября 2021 15:32

Остановку «Октябрьский» под Ижевском временно перенесут в связи с ремонтом теплотрассы

Работы будут проводиться до 5 октября
Дмитрий Коренев
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Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

В селе Октябрьский под Ижевском до 5 октября будут проводиться работы по ремонту участка теплотрассы. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в связи с этим остановку общественного транспорта «пос. Октябрьский временно перенесут.

«Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с заездом в «карман» за магазином «Пятерочка» у дома по адресу ул. Полесская, 2», - говорится в сообщении.

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