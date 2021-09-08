254 инвалида устроились на работу от службы занятости в Удмуртии с начала года

В регионе официально зарегистрировано 7 587 безработных. Фото: Константин Ившин (архив КП)

За прошедшие месяцы 2021 года в Удмуртии с помощью службы занятости трудоустроились 9 954 человека. Как сообщает пресс-служба министерства социальной политики и труда республики, 7 146 из них – бывшие безработные, 254 - инвалиды.

«Востребованными на рынке труда региона остаются рабочие профессии: водитель автомобиля, продавец продовольственных товаров, электрогазосварщик, повар, швея, дворник, кондуктор, каменщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь, монтажник, плотник, бетонщик, арматурщик», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по июль текущего года на профессиональное обучение направили 533 человека, из 612 безработных и 18 женщин в декрете.

Согласно данным портала «Работа в России», в республике имеются 6 223 вакансии на 16 650 рабочих мест со средней зарплатой 23 700 рублей и 25 841 резюме со средней желаемой зарплатой 27 500 рублей.

По состоянию на 1 сентября в Удмуртии официально зарегистрировано 7 587 безработных.

«В пяти муниципальных образованиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по республике: Воткинск, Глазов, Ижевск, Увинский и Якшур-Бодьинский районы», - отчиталась пресс-служба.

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