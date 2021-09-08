Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил Малопургинский район с рабочим визитом

Фото: Александр Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил с рабочим визитом Малопургинский район республики. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в деревне Сизяшур с 2019 года реализуется инвестиционный проект по созданию птицеводческого комплекса по производству мяса птицы и подрощенного молодняка.

«В проект входят птичники, рассчитанные на единовременное содержание 121 тыс птенцов, также заявлено строительство инкубатория и убойного цеха. Официальное открытие нового агропроизводства состоялось в феврале 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начальном этапе проекта было создано 25 новых рабочих мест, а в дальнейшем планируется создать еще порядка 65 рабочих мест.

Содержание птицы в настоящий момент автоматизировано: кормлением, поением и микроклиматом в помещениях управляет компьютерная программа. Пока на агрофирме, реализующей проект, нет убойного цеха – поэтому подрощенную птицу продают населению Удмуртии и оптовым покупателям из республик Татарстан и Башкортостан, Оренбургской области и других регионов РФ. Данный цех планируют достроить уже в этом году.

«В следующем году намерено начать строительство 18-ти корпусов с напольным содержанием молодняка птицы на общую стоимость более 1 млрд рублей. А в 2023 году - строительство инкубатория с общей стоимостью более 100 млн рублей», - сообщает пресс-служба.

Также глава региона пообщался с представителями местной династии Дедюхиных, общий стаж работы которых в общеобразовательной школе села Норья насчитывает 115 лет. В той же школе Александр Бречалов сыграл партию в шашки с пятиклассницей Ульяной Ивановой, которая является победителем Первенства мира и Европы по русским шашкам.

В районном доме культуры глава республики встретился с местными жителями. На встрече обсуждались существенные изменения жизни Малопургинского района в рамках Года села. Так, только на дороги было выделено более 220 млн рублей. С жителями села Норья поговорили о возможности строительства нового Дома культуры и амбулатории в 2023 году. Естественно, поднимались вопросы догазификации, а также необходимости установки дополнительных автобусных остановок.

«Малопургинский район исторически крепкий с точки зрения социально-экономического развития. И это не только устоявшиеся за долгие годы предприятия, но и появляются новые хозяйства с огромными инвестициями. С помощью социальных контрактов развивается микробизнес. В самых разных сферах используются бережливые технологии. Я уверен, там, где есть экономика, там всегда есть желание создавать лучшие условия для качества жизни. Республика этому, однозначно, будет способствовать дополнительной финансовой помощью. Самое главное – темп развития экономики в районе взят очень хороший», - отметил Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 9 сентября для ижевчан: у Раков возможны резкие перепады настроения, а Рыб лучше не злить

Zara или Bershka: какой магазин брендовой одежды появится в Ижевске?