Гороскоп на 9 сентября для ижевчан: у Раков возможны резкие перепады настроения, а Рыб лучше не злить

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ОВЕН

Овнам рекомендуется сохранять хладнокровие даже в самых непростых ситуациях – любое проявление эмоций может привести к фатальному исходу.

ТЕЛЕЦ

У вас будет прекрасный день с минимумом бед и огорчений. Особенно позитивным будет вечер.

БЛИЗНЕЦЫ

День в целом неплохой, однако стоит внимательнее отнестись к любым операциям с деньгами.

РАК

У Раков возможны резкие перепады настроения. Звезды обещают им незабываемый романтический вечер.

ЛЕВ

Львы могут пересмотреть свое отношение к человеку, которого ранее на дух не переносили.

ДЕВА

Есть риск потерять вещь, без которой вы не мыслите свое существование. Будьте внимательны.

ВЕСЫ

От дальних поездок стоит отказаться. На личном фронте возможны глобальные пермены.

СКОРПИОН

Утро будет по-настоящему отвратительным. Запаситесь терпением.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы окажутся в ситуации, когда постоянно придется кому-то что-то доказывать. Звезды рекомендуют временно сменить круг общения.

КОЗЕРОГ

Не лучший день для больших перемен и смены ориентиров. Звезды советуют с этим повременить.

ВОДОЛЕЙ

На личном фронте все будет просто замечательно. Вторая половинка приятно удивит вас готовностью идти на компромиссы.

РЫБЫ

Рыбы наведут шороху везде, где только ни окажутся. Сегодня их действительно лучше не злить.

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