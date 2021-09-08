Zara или Bershka: какой магазин брендовой одежды появится в Ижевске?

В Ижевске открывается новый магазин брендовой одежды. Фото: unsplash.com

Открытие первого магазина испанского бренда одежды Bershka (Бершка) запланировано в ноябре. Появятся ли в столице Удмуртии другие популярные марки, выясняли наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Уже известно, что магазин откроется в ТРЦ «Талисман» в первой декаде ноября. Управляющий торгового центра Константин Асямолов сообщил, что переговоры о приходе в Ижевск известной торговой марки, которая принадлежит InditexGroup (Индитекс Груп), велись в течение пяти лет.

Быстрому решению вопроса мешали жесткие требования, которые предъявлял производитель непосредственно к помещению магазина и к самому торговому центру (площади, оформление, эскалаторы, лифты). И в некоторых моментах не самый большой торговый центр «Талисман» не подходил под предъявляемые критерии.

Все решилось после того, как на территории ТЦ закрылся гипермаркет «Карусель», и все-таки появилась возможность реализовать вынашиваемую в течение пяти лет задумку. Так может быть в нашем городе появятся отделы и других известных брендов одежды?

«Если же открывать магазин Zara (Зара), то по правилам корпорации, нужно размещать в торговом центре полный пул брендов, а это порядка 5-7 тысяч квадратных метров площадей», – отметил Константин Асямолов. – «Талисман» просто физически не сможет предложить такие пространства. Но есть перспектива открытия Stradivarius (Страдивариус) и Pull&Bear (Пул энд Бир). Что-то из этой линейки имеет шанс появиться».

Перспектива, конечно, есть, но все будет зависеть от того, насколько успешно будет работать в Ижевске Bershka.

Почему крупные бренды масс-маркета не стремятся прийти в Ижевск?

В Удмуртии, на первый взгляд, для этого есть все необходимое: спрос (наши жители ездят за товарами крупных брендов в соседние регионы), и конечно же необходимые торговые площади. Открывай и работай! Однако все не так просто, считают эксперты.

«Крупные компании имеют свой брендбук: требования по площади торгового центра, проходимости, месту расположения и уровню дохода населения. В Ижевск низкая покупательская способность даже по сравнению с соседними регионами. Также в Ижевске очень высокая конкуренция на рынке – город до сих пор на первых местах по показателю торговых площадей на душу населения. Возможно поэтому Bershka так долго не решалась сотрудничать», – отметил директор консалтингового агентства Центр-бизнес аналитики Михаил Алексеев.

Поясняя влияние уровня дохода и покупательской способности, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, что перед открытием магазина делаются все расчеты, и если ожидаемой прибыли нет, его закрывают или передислоцируют в другой ТЦ.

«Российские и мировые бренды обычно представлены в городах с населением свыше одного миллиона человек. Причина, почему в Ижевске или других городах сопоставимого размера такие бренды долго не появляются - оценка уровня доходов населения. Если бренд сомневается, стоит ли открывать магазин в каком-то городе, так как это не гарантирует прибыль, то экспансия откладывается до лучших времен», – отметил Сигал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Проездные в Ижевске 2021: виды и цены

- Когда в Ижевске включат отопление в 2021 году и повысится ли плата за него?

- Яблоки и черноплодная рябина: 5 интересных рецептов из осенних ягод и фруктов от ижевчан