За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

Фото: Амир Закиров
Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 9 сентября в Удмуртии выявлено 227 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 33 ребенка до 14 лет и 47 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 12 смертей.
183 человека выздоровели, их выписали.
5 963 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 272 - в состоянии средней степени тяжести, 241 – в тяжелом состоянии.
Всего на 9 сентября в Удмуртии зарегистрирован 48 612 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 40 006 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 690 смертей.
Вакцинировано 372 402 жителя Удмуртии. Из них 308 656 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 31 350 человек.
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