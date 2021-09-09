За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 9 сентября в Удмуртии выявлено 227 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 33 ребенка до 14 лет и 47 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 12 смертей.

183 человека выздоровели, их выписали.

5 963 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 272 - в состоянии средней степени тяжести, 241 – в тяжелом состоянии.

Всего на 9 сентября в Удмуртии зарегистрирован 48 612 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 40 006 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 690 смертей.

Вакцинировано 372 402 жителя Удмуртии. Из них 308 656 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 31 350 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 9 сентября 2021 года: сгоревший мужчина и выживший пациент со 100%-м поражением легких

Удмуртия готова к отопительному периоду на 96,4 %