Удмуртия готова к отопительному периоду на 96,4 %

Отопительный сезон стартовал с Алнашского и Якшур-бодьинского районов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вчера в Удмуртии стартовал отопительный период. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Первым здесь стал Алнашский и Якшур-Бодьинский районы. Они начали подавать тепло 6 сентября. Со вчерашнего дня отопительный период стартовал в Сарапуле и Уве. Сегодня запустились Ижевск, Глазов, Дебесский, Вавожский и Селтинский районы», – уточнил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Отметим, что в 2020 году тепло начали подавать только с 14 сентября.

Как и всегда, в первую очередь тепло подается на социальные объекты (школы, детские сады, медучреждения), и только затем – в дома. Действует и заявочный принцип. Ранее мы отвечали на самые популярные вопросы об отоплении в 2021 году.

Сейчас республика готова к отопительному периоду на 96,4 %. Предприятия коммунального комплекса получают акты и паспорта готовности к зиме.

Чтобы запустить тепло, нужно было подготовить:

– 11,5 тыс.км тепловых, водопроводных и канализационных сетей;

– 35,3 млн кв.м. жилья;

– 2883 соцобъекта;

– 914 котельных;

– 249 ЦТП.

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