Последние новости Ижевска на утро 9 сентября 2021 года: сгоревший мужчина и выживший пациент со 100%-м поражением легких

Рассказываем о главных новостях минувшего дня
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 9 сентября. Сегодня днем ожидается температура до +13°С и небольшой дождь. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 9 сентября одной строкой:
- Житель Удмуртии задержан за использование чужой кредитной карты
- Два граффити с оружейниками появятся на фасадах домов у Вечного огня в Ижевске
- Национальная библиотека Удмуртии откроется 16 сентября
- Продажу алкоголя запретят в Удмуртии 11 сентября
- Остановку «Октябрьский» под Ижевском временно перенесут в связи с ремонтом теплотрассы
- В районе перекрестка Щорса-Северный в Ижевске нельзя будет проехать до 10 сентября
Двоих «зацеперов» из Кирова сняли с грузового поезда в Удмуртии
А теперь к главным новостям:
ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ ТОВАРИЩА
Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая
Фото: pixabay.com
Житель Сюмсинского района вместе с товарищем выпивали, сидя у костра. Следующим утром один из них лежал без признаков жизни. Что могло произойти – читайте здесь.
НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Мужчина несколько дней переводил суммы неизвестным людям
Фото: Архив КП
Ижевчанин три дня подряд переводил деньги неизвестным людям. Его убедили, что необходимо позаботиться о своих средствах, потому что злоумышленники пытаются снять сумму с банковского счета. Что было дальше.
ПРОЕЗДНЫЕ В ИЖЕВСКЕ
Какие изменения ожидают ижевчан в оплате проезда?
Фото: Архив КП
Расскажем вам о видах проездных, в чем их выгода и как ими пользоваться. Подробности вы найдете здесь.
ЧУДОМ ВЫЖИВШИЙ
Мужчину после выписки ожидает пополненная семья. Фото: Минздрав УР
Врачи спасли жизнь мужчины, чьи легкие были полностью поражены коронавирусной инфекцией. Его вернула к жизни экстракорпоральная мембранная оксигенация. Что это такое, вы узнаете здесь.
ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА ИСПАНСКОГО БРЕНДА
Одним из первых торговых точек Брешки станет ТРЦ “Талисман”. Фото: unsplash.com
В Ижевске откроется первый отдел одежды от испанского бренда «Bershka». О том, когда магазин будет открыт, читайте здесь.
Желаем отличного дня!