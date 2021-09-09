Последние новости Ижевска на утро 9 сентября 2021 года: сгоревший мужчина и выживший пациент со 100%-м поражением легких

Рассказываем о главных новостях минувшего дня Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 9 сентября. Сегодня днем ожидается температура до +13°С и небольшой дождь. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 9 сентября одной строкой:

- Житель Удмуртии задержан за использование чужой кредитной карты

- Два граффити с оружейниками появятся на фасадах домов у Вечного огня в Ижевске

- Национальная библиотека Удмуртии откроется 16 сентября

- Продажу алкоголя запретят в Удмуртии 11 сентября

- Остановку «Октябрьский» под Ижевском временно перенесут в связи с ремонтом теплотрассы

- В районе перекрестка Щорса-Северный в Ижевске нельзя будет проехать до 10 сентября

Двоих «зацеперов» из Кирова сняли с грузового поезда в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ ТОВАРИЩА

Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая Фото: pixabay.com

Житель Сюмсинского района вместе с товарищем выпивали, сидя у костра. Следующим утром один из них лежал без признаков жизни. Что могло произойти – читайте здесь.

НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД

Мужчина несколько дней переводил суммы неизвестным людям Фото: Архив КП

Ижевчанин три дня подряд переводил деньги неизвестным людям. Его убедили, что необходимо позаботиться о своих средствах, потому что злоумышленники пытаются снять сумму с банковского счета. Что было дальше.

ПРОЕЗДНЫЕ В ИЖЕВСКЕ

Какие изменения ожидают ижевчан в оплате проезда? Фото: Архив КП

Расскажем вам о видах проездных, в чем их выгода и как ими пользоваться. Подробности вы найдете здесь.

ЧУДОМ ВЫЖИВШИЙ

Мужчину после выписки ожидает пополненная семья. Фото: Минздрав УР

Врачи спасли жизнь мужчины, чьи легкие были полностью поражены коронавирусной инфекцией. Его вернула к жизни экстракорпоральная мембранная оксигенация. Что это такое, вы узнаете здесь.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА ИСПАНСКОГО БРЕНДА

Одним из первых торговых точек Брешки станет ТРЦ “Талисман”. Фото: unsplash.com

В Ижевске откроется первый отдел одежды от испанского бренда «Bershka». О том, когда магазин будет открыт, читайте здесь.

Желаем отличного дня!