Директор почтового отделения в Удмуртии получила условный срок за хищение денег

Похищенные средства пришлось вернуть. Фото: Диля Ахмадишина

Можгинский районный суд признал бывшего директора отделения почтовой связи виновной в присвоении более 286 тысяч рублей, полученных от населения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Установлено, что начальником передвижного отделения почтовой связи Можгинского почтамта УФПС УР – АО «Почта России» с октября 2020 года по январь 2021 года совершались хищения денежных средств, полученных от населения за почтовые услуги», - говорится в сообщении

Женщину обязали вернуть похищенные деньги, а также назначили ей наказание в виде лишения свободы на 1 год и 5 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год.

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