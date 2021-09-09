Водитель «Ниссана» погибла после столкновения с автобусом и другой «легковушкой» в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, около 8:00, напротив дома №72А по улице Пугачева в Воткинске произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, женщина 1975 года рождения за рулем автомобиля «Nissan» не предоставила преимущества при выезде со второстепенной дороги и столкнулась сначала с автобусом «ПАЗ» под управлением мужчины 1966 года рождения, а затем с автомобилем «Range Rover» под управлением девушки 1992 года рождения.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получила смертельную травму, ее пассажир – мальчик 2008 года рождения, получил травмы, доставлен в медицинское учреждение. Остальные участники не пострадали», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение.

Госавтоинспекция напоминает, что при выезде со второстепенной дороги водитель обязан предоставить преимущество транспортному средству, которое движется по главной дороге вне зависимости от направления.

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