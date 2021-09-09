На Дне оружейника в Ижевске выступит группа «Любэ»

Фото: vk.com/lubeh_official

19 сентября столица Удмуртии торжественно отпразднует День оружейника. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, праздник традиционно начнется с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы, бюстам Михаила Тимофеевича Калашникова и Дмитрия Федоровича Устинова.

«Цветы также возложат к памятнику оружейникам и мемориальным доскам именитых ижевских оружейников», - говорится в сообщении.

В 19:00 на Центральной площади Ижевска начнется праздничный концерт. Здесь будут чествовать ветеранов оружейного производства, семейных трудовых династий оружейников и молодых специалистов оборонно-промышленной отрасли города.

«Завершением праздничной программы станет выступление группы «Любэ». Легендарный коллектив исполнит новые композиции и проверенные временем хиты», - отмечает пресс-служба.

СПРАВКА КП:

День оружейника – профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности. Установлен указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2011 года № 1578 «Об установлении Дня оружейника» по инициативе конструктора М.Т. Калашникова. Отмечается 19 сентября ежегодно, начиная с 2012 года.

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