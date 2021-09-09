Участок федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии расширят до 4 полос

Полный список ремонтируемых участков станет известен в конце сентября. Фото: Александр Бречалов

Капитальный ремонт участков федеральной трассы, проходящей через территорию Удмуртии, начнется уже в этом году. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

«Первый в очереди – по нему уже идут торги – участок в 8-км в Можгинском районе. Параллельно ведутся проектно-изыскательные работы на другие объекты, которые также будут ремонтироваться до 2024 года», - говорится в сообщении.

Запланировано расширение трассы до 4 полос (по две в каждую сторону), устройство полос разгона и разворотных петель для исключения левых поворотов, установка ограждений и остановочных комплексов с карманами для заезда. Также будет установлено современное светодиодное и энергосберегающее освещение.

«Полный список участков, которые войдут в программу и будут расширены до 4-х полос, станет известен в конце сентября», - пишет Бречалов.

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