В Удмуртии начались работы по замене лифтов в многоквартирных домах

В Ижевске заменят 77 лифтов в 35 домах. Фото: архив КП

Подрядная организация в Удмуртии приступила к замене лифтов в многоквартирных домах. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, до 1 августа 2022 года планируется замена 172 лифтов.

Подрядчику предстоит заменить 94 лифта в 25 домах Глазова, 77 лифтов в 35 домах Ижевска и 1 лифт в Воткинске.

«На сегодняшний день работы стартовали в 2 домах Глазова (11 лифтов) и 10 домах Ижевска (22 лифта). Специалисты ведут подготовительные работы, демонтируют старое оборудование, проводят замену электрики и дверей шахт», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четырех домах столицы Удмуртии выполнено уже 60-70% работ. Это дома по адресам:

- улица Барышникова, 74;

- улица Клубная, 68 (корпус 4);

- улица Оружейника Драгунова, 54А и 58А.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Участок федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии расширят до 4 полос

Житель Ижевска подозревается в организации заказных убийств через теневой сегмент интернета