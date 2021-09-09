Карта распространения коронавируса на 9 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 9 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 12 человек скончались, 183 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 23 248 (+138 по отношению к утру 8 сентября)

Глазов – 2 283 (+15)

Воткинск – 2 062

Можга – 2 530 (+11)

Сарапул – 1 869 (+4)

Завьяловский район – 2 242 (+2)

Алнашский район – 765 (+2)

Балезинский район – 872

Вавожский район – 450 (+2)

Воткинский район – 573

Глазовский район – 457 (+3)

Граховский район – 337

Дебесский район – 354 (+5)

Игринский район – 1 191 (+11)

Камбарский район – 481(+8)

Каракулинский район – 284

Кезский район – 487

Кизнерский район – 482 (+4)

Киясовский район – 384

Красногорский район – 514 (+2)

Малопургинский район – 596 (+4)

Можгинский район – 558 (+4)

Сарапульский район – 553

Селтинский район – 398 (+7)

Сюмсинский район – 559

Увинский район – 1 653 (+6)

Шарканский район – 788

Юкаменский район – 435

Якшур-Бодьинский район – 621

Ярский район – 354

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