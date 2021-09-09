Карта распространения коронавируса на 9 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 9 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 12 человек скончались, 183 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 23 248 (+138 по отношению к утру 8 сентября)
Глазов – 2 283 (+15)
Воткинск – 2 062
Можга – 2 530 (+11)
Сарапул – 1 869 (+4)
Завьяловский район – 2 242 (+2)
Алнашский район – 765 (+2)
Балезинский район – 872
Вавожский район – 450 (+2)
Воткинский район – 573
Глазовский район – 457 (+3)
Граховский район – 337
Дебесский район – 354 (+5)
Игринский район – 1 191 (+11)
Камбарский район – 481(+8)
Каракулинский район – 284
Кезский район – 487
Кизнерский район – 482 (+4)
Киясовский район – 384
Красногорский район – 514 (+2)
Малопургинский район – 596 (+4)
Можгинский район – 558 (+4)
Сарапульский район – 553
Селтинский район – 398 (+7)
Сюмсинский район – 559
Увинский район – 1 653 (+6)
Шарканский район – 788
Юкаменский район – 435
Якшур-Бодьинский район – 621
Ярский район – 354
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