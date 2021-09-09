Гороскоп на 10 сентября для ижевчан: Близнецов ждут новые знакомства, а Козерогов будут критиковать

Фото: pixabay.com
ОВЕН
Прекрасный день для самых смелых начинаний. Сегодня можно и нужно чаще рисковать.
ТЕЛЕЦ
Утром Тельцам придется несладко, особенно в рабочей сфере. Звезды рекомендуют не откладывать важные дела в долгий ящик.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ждут новые знакомства и неожиданные встречи. Скучать вам точно не придется.
РАК
Звезды советуют ракам не обращать внимания на мнение других людей. Поступайте так, как считаете нужным.
ЛЕВ
Львам нужно собраться и совершить последний рывок к своей мечте. Будет непросто, но конечный результат приведет вас в неописуемый восторг.
ДЕВА
Девам следует вести себя осторожно и не делать резких движений. В целом день не самый приятный, но ближе к вечеру звезды обещают улучшение ситуации.
ВЕСЫ
Доверьтесь своей интуиции – сегодня она вас точно не подведет.
СКОРПИОН
Хорошо бы отправиться в дальнюю поездку. Звезды намекают, что на том конце вас ожидает приятный сюрприз.
СТРЕЛЕЦ
Может показаться, что окружающие не воспринимают вас всерьез. Отчасти это действительно так, но виноваты в этом вы и только вы.
КОЗЕРОГ
Козерогам придется столкнуться с мощной критикой по всем фронтам. Вы вправе пропустить ее мимо ушей, однако звезды советуют все же прислушаться и сделать выводы.
ВОДОЛЕЙ
Не лучший день для больших покупок. В остальном все у вас будет более или менее хорошо.
РЫБЫ
Рыб ожидает довольно спокойный денек. Разве что, в середине дня возможны небольшие волнения.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«С целью получения премии»: сотрудница администрации Увинского района Удмуртии выдала сироте некачественное жилье
«Самый красивый котенок Ижевска»: подарки нашли своих победителей!