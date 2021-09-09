Гороскоп на 10 сентября для ижевчан: Близнецов ждут новые знакомства, а Козерогов будут критиковать

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ОВЕН

Прекрасный день для самых смелых начинаний. Сегодня можно и нужно чаще рисковать.

ТЕЛЕЦ

Утром Тельцам придется несладко, особенно в рабочей сфере. Звезды рекомендуют не откладывать важные дела в долгий ящик.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждут новые знакомства и неожиданные встречи. Скучать вам точно не придется.

РАК

Звезды советуют ракам не обращать внимания на мнение других людей. Поступайте так, как считаете нужным.

ЛЕВ

Львам нужно собраться и совершить последний рывок к своей мечте. Будет непросто, но конечный результат приведет вас в неописуемый восторг.

ДЕВА

Девам следует вести себя осторожно и не делать резких движений. В целом день не самый приятный, но ближе к вечеру звезды обещают улучшение ситуации.

ВЕСЫ

Доверьтесь своей интуиции – сегодня она вас точно не подведет.

СКОРПИОН

Хорошо бы отправиться в дальнюю поездку. Звезды намекают, что на том конце вас ожидает приятный сюрприз.

СТРЕЛЕЦ

Может показаться, что окружающие не воспринимают вас всерьез. Отчасти это действительно так, но виноваты в этом вы и только вы.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется столкнуться с мощной критикой по всем фронтам. Вы вправе пропустить ее мимо ушей, однако звезды советуют все же прислушаться и сделать выводы.

ВОДОЛЕЙ

Не лучший день для больших покупок. В остальном все у вас будет более или менее хорошо.

РЫБЫ

Рыб ожидает довольно спокойный денек. Разве что, в середине дня возможны небольшие волнения.

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