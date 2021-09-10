За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

К сожалению, скончались 16 жителей Удмуртии. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 10 сентября в Удмуртии выявлено 228 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 40 детей до 14 лет и 23 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 16 смертей.

224 человека выздоровели, их выписали.

5 930 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 282 - в состоянии средней степени тяжести, 252 – в тяжелом состоянии.

Всего на 10 сентября в Удмуртии зарегистрирован 48 840 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 40 230 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 706 смертей.

Вакцинировано 374 169 жителей Удмуртии. Из них 310 324 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 32 350 человек.

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