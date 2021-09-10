Замдиректора МФЦ в Удмуртии заставила подчиненных скинуться ей на выплату штрафа

Женщина получила условный срок Фото: Константин Ившин

В Удмуртии осудили бывшего замдиректора МФЦ Кизнерского района Филиала «Можгинский» АУ «МФЦ УР». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщину признали виновной в двух преступлениях, связанных с превышением должностных полномочий.

«Установлено, что в мае 2020 года подсудимой был снижен размер премии на 2800 рублей, в связи с чем она потребовала от своих подчиненных работников под угрозой лишения премии передачи ей денежных средств в размере указанной суммы», - говорится в сообщении.

Испугавшись неприятных последствий, пять сотрудниц скинулись ей по 400 рублей каждая.

Кроме того, когда на начальницу наложили штраф в размере 2 тысяч рублей за невыполнение законных требований прокурора, она заставила подчиненных скинуться на его оплату по 335 рублей.

Уголовное дело заведено по части 1 статьи 286 УК РФ. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

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