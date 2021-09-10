Центральные улицы Ижевска перекроют 12 сентября в связи с забегом «Динамовская миля»

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11 и 12 сентября в столице Удмуртии пройдет легкоатлетический забег «Динамовская миля 2021» (0+). Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, будут как взрослые, так и детские старты.

«11 сентября пройдут детские старты на стадионе «Динамо». В 9.00 – регистрация и выдача стартовых пакетов. В 12.00 начнутся забеги на 200, 400 и 600 м. Кроме этого для участников подготовлена развлекательная и анимационная программа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для детей подготовили дистанции на 200, 400 и 600 метров.

Взрослые забеги по городским улицам пройдут 12 сентября. В связи с этим с 9:00 до 14:00 по маршруту забега на улицах Пушкинская, К. Маркса, Советская, Коммунаров, Красногеройская, Лихвинцева, пер. Широкий, Кирова ограничат движение транспорта.

Водителей просят учитывать данный факт при построении маршрута.

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