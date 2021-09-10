Выиграй приз за воспоминание о «ленинке»: до торжественного открытия главной библиотеки Ижевска осталось меньше недели

Фото: Амир Закиров

До открытия Национальной библиотеки Ижевска после 10-летнего перерыва осталось меньше недели - торжественное событие пройдет 16 сентября. Напомним, в честь открытия «ленинки» портал IZHLIFE (18+) совместно с «Комсомолкой» и радио «Адам» (104.5 FM, 12+) запускает конкурс ваших историй о библиотеке.

Торопитесь прислать свое воспоминание в редакцию «Комсомолки» до 13 сентября с пометкой «ленинка». Авторы самых интересных и подробных историй получат билеты на поэтический вечер Татьяны Равиловой #Рави-Пишет, который пройдет в день открытия в 19:00 в читальном зале Национальной библиотеки.

Отправляйте истории:

– В сообщения группы

– На почту red@mgcentr.ru

ВАЖНО! В письме должны быть указаны имя автора истории и контактный номер. Все ваши воспоминания будет опубликованы на портале IZHLIFE. Итоги подведем 15 сентября.

Подробные условия – читайте здесь.

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