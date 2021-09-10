Водитель «Соляриса» попал в больницу после столкновения с «BMW» в Ижевске

Водитель BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне, 9 сентября, около 23:00 напротив дома №230 по улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 23-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением и вылетел на «встречку», после чего столкнулся с «Hyundai Solaris» с 31-летним мужчиной за рулем.
Водитель «Hyundai Solaris» доставлен в больницу с травмами. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
«В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получил травмы, госпитализирован; пассажиру автомобиля «БМВ» - 28-летнему мужчине, оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.
Пассажиру BMW оказана медицинская помощь. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
По факту аварии проводится расследование.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан контролировать скорость движения, учитывая интенсивность потока, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия. При возникновении опасности водитель должен снизить скорость вплоть до остановки.
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