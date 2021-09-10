Жительницу Башкортостана задержали в Удмуртии по подозрению в мошенничестве в соцсети

Возбуждено уголовное дело. Фото: архив КП

В марте этого года житель Глазова обратился в местный отдел полиции с сообщением о хищении денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД Удмуртии.

«Было установлено, что в одной из социальных сетей мужчина познакомился с девушкой. В ходе переписки она сообщила ему о финансовых трудностях, связанных с болезнью ее близких родственников, и попросила в долг денежные средства», - говорится в сообщении.

Глазовчанин поверил злоумышленнице и перевел ей 28 тысяч рублей, после чего она заблокировала свою страницу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 22-летняя жительница Башкортостана, работающая на производственном предприятии. В настоящее время устанавливается причастность девушки к совершению аналогичных преступлений.

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