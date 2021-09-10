МВД по Удмуртии обратилось к хоккейным болельщикам перед матчем «Ижстали» с тульским «АКМ»

Нарушителей порядка привлекут к административной ответственности. Фото: vk.com/izhstal

Сегодня, 10 сентября, в 19:00 в столице Удмуртии состоится матч Открытого Всероссийского соревнования по хоккею среди команд Высшей хоккейной лиги: местная «Ижсталь» примет«АКМ» из Тулы. В связи с этим МВД по республике выступило с обращением к хоккейным болельщикам.

«Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике обращается к болельщикам с просьбой соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений», - говорится в сообщении.

Ведомство просит воздержаться от нецензурной брани и оскорблений (в том числе экстремистского характера» в адрес игроков, судей, тренеров и других болельщиков. Кроме того, нельзя портить имущество Ледового дворца, использовать пиротехнику и распивать алкоголь.

Нарушившие общественные порядок граждане будут привлечены к административной ответственности. Статья 20.31 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов, с возможным запретом на посещение официальных спортивных мероприятий на срок от полугода до трех лет.

Если же правонарушение совершено против вас или же вы стали его свидетелем – обратитесь к ближайшему сотруднику полиции или позвоните на номер 02 (с мобильного - 102).

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