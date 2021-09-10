Главного агронома сельхозпредприятия в Удмуртии оштрафовали из-за массовой гибели пчел

В деревне Котнырево массово погибли пчелы. Фото: pixabay.com

Главный агроном ООО «Октябрьское» в Удмуртии заплатит штраф за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, по его вине погибли пчелы в деревне Котнырево Глазовского района республики.

«На основании материала проверки установлено, что в период с 12 по 13 июля 2021 года ООО «Октябрьский» проводило обработку посевов рапса пестицидом 1 класса опасности для пчел «Сэмпай» с расходом 0,370 л/га без должного уведомления владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел перед фактической датой проведения обработки препаратами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тем самым специалист нарушил статью 22 ФЗ от 19.07.1997 года № 109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 274 и 275 санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», а также часть 2 статьи 16 ФЗ от 30.12.2020 года № 490 «О пчеловодстве в Российской Федерации».

20 августа на агронома составили административный протокол по пункту 2 части 2 статьи 28.1 КоАП РФ.

«6 сентября 2021 года главный агроном ООО «Октябрьское» Глазовского района Удмуртии привлечен к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа», - сообщает пресс-служба ведомства.

Размеры штрафа не уточняются, однако по данной статье для должностных лиц он составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

МВД по Удмуртии обратилось к хоккейным болельщикам перед матчем «Ижстали» с тульским «АКМ»

Жительницу Башкортостана задержали в Удмуртии по подозрению в мошенничестве в соцсети