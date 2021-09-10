За два дня отопление включили в 263 объектах Ижевска

В приоритетном порядке к теплу подключают социальные объекты. Фото: Диля Ахмадишина

В столице Удмуртии продолжается подключение социальных учреждений и многоквартирных домов к теплоносителю. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, за два прошедших дня тепло уже подали в 84 детских сада, 45 учебных заведений, 43 медучреждения и 91 жилой дом.

«В приоритетном порядке к теплоносителю подключаются социальные объекты. Запуск тепла проходит поэтапно. Работы ведутся согласно графику включения центральных тепловых пунктов и котельных в разных районах города, рассчитанным на 7 дней. Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимые гидравлические и температурные параметры работы отопительной системы. Сейчас запущены 69 центральных тепловых пунктов и 12 котельных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро 10 сентября теплоноситель подан до границ 1 148 многоквартирных домов. Чтобы подключить свой дом к централизованному теплоснабжению, жители должны принять соответствующее решение на общем собрании собственников, после чего обратиться в свою «управляйку», которая отправит заявку в ресурсоснабжающую организацию.

«Теплоноситель в многоквартирный дом может быть подан, если дом технически готов к приему тепла и у жителей нет задолженности за потребленные ранее тепловые ресурсы», - напоминает городская администрация.

Абсолютно всех потребителей обеспечат теплом, когда в городе установится погода, предусмотренная специальным нормативом: в течение 5 дней среднесуточная температура должна составлять +8°C и ниже.

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