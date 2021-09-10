Карта распространения коронавируса на 10 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

130 ижевчан заразились коронавирусом за последние сутки. Фото: pixabay.com

На утро 10 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 16 человек скончались, 224 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 23 378 (+130 по отношению к утру 9 сентября)

Глазов – 2 289 (+6)

Воткинск – 2 072 (+10)

Можга – 2 533 (+3)

Сарапул – 1 880 (+11)

Завьяловский район – 2 251 (+9)

Алнашский район – 769 (+4)

Балезинский район – 875 (+3)

Вавожский район – 450

Воткинский район – 574 (+1)

Глазовский район – 458 (+1)

Граховский район – 343 (+6)

Дебесский район – 356 (+2)

Игринский район – 1 199 (+8)

Камбарский район – 483 (+2)

Каракулинский район – 293 (+9)

Кезский район – 491 (+4)

Кизнерский район – 482

Киясовский район – 384

Красногорский район – 515 (+1)

Малопургинский район – 596

Можгинский район – 560 (+2)

Сарапульский район – 553

Селтинский район – 399 (+1)

Сюмсинский район – 559

Увинский район – 1 664 (+11)

Шарканский район – 792 (+4)

Юкаменский район – 435

Якшур-Бодьинский район – 621

Ярский район – 354

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