Карта распространения коронавируса на 10 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

130 ижевчан заразились коронавирусом за последние сутки. Фото: pixabay.com
На утро 10 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 16 человек скончались, 224 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 23 378 (+130 по отношению к утру 9 сентября)
Глазов – 2 289 (+6)
Воткинск – 2 072 (+10)
Можга – 2 533 (+3)
Сарапул – 1 880 (+11)
Завьяловский район – 2 251 (+9)
Алнашский район – 769 (+4)
Балезинский район – 875 (+3)
Вавожский район – 450
Воткинский район – 574 (+1)
Глазовский район – 458 (+1)
Граховский район – 343 (+6)
Дебесский район – 356 (+2)
Игринский район – 1 199 (+8)
Камбарский район – 483 (+2)
Каракулинский район – 293 (+9)
Кезский район – 491 (+4)
Кизнерский район – 482
Киясовский район – 384
Красногорский район – 515 (+1)
Малопургинский район – 596
Можгинский район – 560 (+2)
Сарапульский район – 553
Селтинский район – 399 (+1)
Сюмсинский район – 559
Увинский район – 1 664 (+11)
Шарканский район – 792 (+4)
Юкаменский район – 435
Якшур-Бодьинский район – 621
Ярский район – 354
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