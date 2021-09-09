За первые сутки отопление включили в 118 социальных объектах Ижевска

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Вчера в столице Удмуртии начался отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на утро 9 сентября отопление включили в 59 детских садах, 26 учебных заведениях и 33 медучреждениях.

«Запуск тепла в социальные учреждения проходит поэтапно. Работы ведутся согласно графику включения центральных тепловых пунктов и котельных в разных районах города, рассчитанным на 7 дней. Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимые гидравлические и температурные параметры работы отопительной системы», - сговорится в сообщении.

Отмечается, что ресурсоснабжающая компания доводит тепло до стен здания, а за включение системы отопления внутри отвечает администрация учреждения.

Напомним, жители многоквартирных домов, технически готовых к приему тепла, также могут добиться подключения к централизованной системе отопления раньше погодного норматива. Для этого нужно обратиться в теплоснабжающую организацию с решением, принятым на собрании собственников. Для подачи тепла у жителей не должно быть задолженности за потребленные ранее тепловые ресурсы.

«Таким образом в городе уже подключились к теплоносителю 29 многоквартирных домов», - сообщает администрация города.

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