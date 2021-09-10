200 миллионов рублей потратят на ремонт шести дорог Ижевска в 2022 году

Планируется отремонтировать 7,4 километра дорог. Фото: Анастасия Михайлова

В Удмуртии продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Владимиром Путиным. Как рассказала на встрече с журналистами 10 сентября замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Шкляр, в 2022 году в Ижевске отремонтируют 6 дорог протяженностью 7,4 км, что на 1,4 км больше показателя 2021 года. Стоимость работ составит 200 млн рублей.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Практически 60% дорог Ижевска находятся в нормативном состоянии. Для примера, в Воткинске процент почти в три раза меньше. И, конечно же, мы сейчас смещаем акцент в сторону, например, Завьяловского района с его большим количеством населения и тем неудовлетворительным состоянием дорог, в котором они сейчас находятся. Мы и дальше будем продолжать реализовывать не только проект БКД, но и опорный план дорожной деятельности по тем участкам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии», – отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

По его словам, изношенность дорожного полотна за пределами Ижевска достигает критического уровня.

Всего в 2022 году планируется отремонтировать 120 дорожных объектов Удмуртии протяженностью 177,7 км, из них 19 объектов протяженностью почти 100 км имеют региональный статус. Ремонта ожидают 20 дорог в Завьяловом районе, 8 дорог в Сарапуле, 7 – в Можге. Также в БКД войдут дороги 11 районов Ижевской городской агломерации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тур по новостройкам Ижевска 2 октября: поможем найти квартиру на любой вкус!

За два дня отопление включили в 263 объектах Ижевска