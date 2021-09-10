5 прорывных инвестиционных проектов должны определить в Удмуртии в ближайшее время

Слева направо: полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сегодня, 10 сентября, прошло онлайн-совещание заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с главами субъектов Приволжья. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, участие в совещание принял и глава республики Александр Бречалов.

«У нас достаточно сжатые сроки. До 1 ноября необходимо доложить Председателю Правительства о сроках утверждения инициатив. Поэтому к середине октября мы их должны рассмотреть. Прошу всех руководителей регионов в пятидневный срок разработать дорожную карту работы по своим регионам, а к 18 сентября мы с вами подготовим сводную дорожную карту», - выступил Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что каждый проект должен работать на разрешение самых острых проектов и обеспечивать рост показателей эффективности. Содействовать реализации проекта вице-премьер будет вместе с Игорем Комаровым.

«Точно не нужны «пустые» проекты или переупакованные - важно за счет федеральной помощи получить динамику и максимальный положительный эффект для регионов. Убежден, что нам необходимо опираться и при формировании, и при воплощении проектов на обратную связь от граждан, бизнеса, научной общественности. Подчеркиваю, что куратор для глав регионов – это помощник в решении вопросов в интересах граждан округа», - подчеркнул Чернышенко.

Также заместитель председателя правительства представил проект региональной системы мониторинга, которую создадут на базе Координационного центра. Будут отслеживаться основные показатели эффективности, список приоритетных проектов и статус их реализации, а также ключевые вопросы каждого из регионов ПФО.

«Это единый и наглядный дашборд, в котором объединены основные инструменты Координационного центра. Это мониторинг наццелей, нацпроектов в региональном разрезе, оценка рисков и аналитика на основе первичных данных, инцидент-менеджмент. В обязательном порядке во всех проектах будет анализ обратной связи от граждан. За ближайший месяц необходимо наполнить систему данными от всех регионов, чтобы далее отслеживать динамику социально-экономического развития», - отметил он.

Игорь Комаров видит в проекте перспективную площадку для конструктивного обсуждения актуальный вопросов развития субъектов, позволяющую оперативно решать возникающие вопросы.

«Приволжский федеральный округ обладает дифференцированной структурой экономики, что дает возможность устойчивого развития даже в условиях негативных тенденций на внутреннем или внешних рынках», - подчеркнул Комаров.

Главы регионов выразили благодарность вице-премьеру за уже оказанную в рамках программы кураторства помощь. По мнению губернаторов, только при поддержке Кремля и полномочного представителя Президента РФ можно будет достичь прорывного развития каждого из субъектов Приволжского федерального округа.

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