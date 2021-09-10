50-метровый бассейн «Сила воды» откроют в Ижевске 18 сентября

Бассейн начали строить еще в 2013 году. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

18 сентября в Ижевске пройдет открытие 50-метрового бассейна «Сила воды» на улице Советской. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, здесь проведут первые соревнования. Кроме того, на открытии запланирована развлекательная программа.

«В 12:00 состоится детский фестиваль "Будь первым" для детей 2004-2012 годов рождения. Они проплывут 50 м вольным стилем. Все участники получат памятные медали, а победителей и призеров наградят медалями и дипломами мероприятия», - говорится в сообщении.

На 21:00 запланирован ночной заплыв для любителей старше 18 лет. Им предстоит преодолеть дистанции на 50 и 400 метров. Также пройдут отдельные старты для ветеранов, заплыв на фламинго и семейная эстафета 4 по 50 метров вольным стилем (в команде 2 взрослых и два ребенка).

Напомним, что недавно в Минспорте определились с названием нового бассейна.

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